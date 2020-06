Cachoeiro é o sexto município com mais casos de Covid-19 no Estado; ES registra mais de 43,6 mil contaminados

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 200

O Espírito Santo registrou 24 mortes causadas pelo novo coronavírus neste domingo (28). No total, 1.566 perderam a vida para a doença no Estado. São 43.683 casos confirmados e 25.703 curados.

Cachoeiro de Itapemirim já é o sexto município capixaba com mais registros da Covid-19. Os números fazem parte do Painel Covid-19, do Governo do Estado.

A taxa de letalidade está em 3,58% e os municípios com mais casos são Serra (7.209), Vila Velha (7.117), Vitória (6.980), Cariacica (4.815) e Linhares (1.752).

