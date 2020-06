Cachoeiro: Consórcio Novotrans encerra linha Santa Tereza e moradores reclamam da falta de ônibus

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 103

Quem reside na comunidade de Santa Tereza, em Cachoeiro de Itapemirim, reclama que após o início da pandemia do coronavírus o Consórcio Novotrans suprimiu a linha de ônibus que Santa Tereza, São Simão e Antas.

De acordo com Adelson Delpupo, as três comunidades eram atendidas pela empresa Flecha Branca, que integra o Consórcio Novotrans, em três horários diários, às 6h, 11h40 e 18h30. Com a extinção da linha, moradores precisam caminhar a pé por cerca de dez quilômetros até o ponto final da linha que faz o bairro Jardim Itapemirim para embarcar no coletivo.

“Quem tem condições financeiras aciona aplicativos ou moto táxi para ir para o trabalho ou à rua. Estamos reféns dos aplicativos. Já acionamos a Agersa, mas não tivemos nenhum retorno. Essa linha nos atende há décadas”, relata Adelson.

A reportagem foi informada pelo Consórcio Novotrans que a linha foi extinta por falta de usuários. “Havia momentos que o ônibus operava naquela comunidade com apenas dois passageiros. Vamos nos reunir com moradores para estudar a possibilidade de retorno de alguns horários, de acordo com a demanda”, informou.

Em nota, a Agersa informou que, devido à mudança de risco moderado para alto na matriz de risco para Covid-19 em Cachoeiro, foram autorizadas readequações na operação do transporte coletivo. “Destaca-se portanto a interrupção temporária de algumas localidades devido a atipicidade do momento em que as atividades econômicas e sociais se encontram, não só em Cachoeiro, mas em todo o Brasil. No entanto, a Agersa informa que já está analisando a retomada dos atendimentos às localidades que foram suprimidas, desenvolvendo um plano de atendimento emergencial durante a pandemia de Covid-19”.

A Agersa ressalta que está aberta às sugestões vinda dos representantes dos bairros e localidades para melhorias no atendimento. “A Agersa continua à disposição dos usuários do transporte coletivo para receber sugestões e reclamações a respeito do serviço, e solicita que, nesses casos, procure a ouvidoria da Agersa. Os canais são: e-mail: [email protected]; Formulário online disponível no site agersa.es.gov.br; telefones: (28) 99917-3262 e 3511-7077 – de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h”.

