Cachoeiro: barreiras de acrílico reforçam proteção nas repartições públicas

Repartições da Prefeitura de Cachoeiro, que realizam atendimento ao público, estão ganhando barreiras de acrílico, como mais uma medida de prevenção ao contágio do novo coronavírus.

Dispostas entre servidores e contribuintes em guichês e recepções, as placas acrílicas ampliam a proteção de ambos, ao reduzir riscos de contato com partículas liberadas durante a fala, tosse ou espirro que possam estar contaminadas.

Com a suspensão das atividades presenciais nas unidades administrativas, por meio do decreto nº 6084, está sendo priorizada a instalação das barreiras nos setores que prestam serviços essenciais, como as unidades básicas de saúde, onde o atendimento ao público não foi interrompido.

Antes da suspensão das atividades, as placas já haviam sido instaladas no Palácio Bernardino Monteiro e nos setores das secretarias da Fazenda, de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Econômico, de Agricultura e Interior e de Cultura e Turismo.

“Estamos adotando todas as medidas, que estão ao nosso alcance, para ampliar a proteção à população e aos nossos servidores”, frisa o secretário de Administração, Cláudio Mello, lembrando que, nas repartições municipais, o uso de máscara é obrigatório para todos e que os servidores têm adotado, no ambiente de trabalho, todas as medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias.

