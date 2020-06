Cachoeiro: Agostinho Simonato e Jardim Itapemirim recebem testagem de Covid-19

Nesta quinta-feira (4), moradores dos bairros Agostinho Simonato e Jardim Itapemirim, em Cachoeiro, receberam uma ação de combate ao novo coronavírus (covid-19), promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

O trabalho, que envolveu seis equipes de enfermeiros e agentes comunitários de saúde, consistiu na realização de testagem rápida, em busca de possíveis novos casos, e na distribuição de material de conscientização e sensibilização relacionado à prevenção da doença. Além disso, um carro de som percorreu as ruas dos bairros, reforçando as informações sobre as medidas preventivas adotadas pelo município. Foram realizados, ao todo, 120 testes.

A moradora do Agostinho Simonato, Rosane da Silva Gomes, destacou a importância da ação. “Isso nos ajuda a tomar mais cuidado e respeitar as medidas recomendadas pela autoridades sanitárias. Traz um pouco mais de tranquilidade para nós”.

“É um excelente acompanhamento, com certeza, porque tira dúvidas. Se o teste der positivo, a pessoa pode procurar os cuidados médicos o mais rápido possível e, assim, evita contaminar outras pessoas”, reforça Antônio Moreira, residente no mesmo bairro, que aceitou participar da testagem.

A Semus realizou a atividade em Jardim Itapemirim e Agostinho Simonato devido ao elevado número de pacientes com confirmação de covid-19 nesses bairros, e por causa dos casos que estão sendo rastreados pela Vigilância Epidemiológica.

Esse inquérito sorológico municipal é realizado como complemento ao que está sendo realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que, em Cachoeiro, já executou duas fases e realizará a terceira na próxima semana.

“Além dos dados que estamos obtendo por meio do Estado, este trabalho vai nos permitir ter um vislumbre ainda maior sobre o comportamento do vírus no nosso município, viabilizando ações mais precisas e estratégicas”, salienta a secretária municipal de Saúde, Luciara Botelho.