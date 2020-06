Boletim de Conjuntura Econômica Bandes registra impactos econômicos causados pela pandemia

Por Redação - Redação 10

Advertisement

Advertisement

As expectativas de crescimento do PIB brasileiro para 2020, que já vinham sendo reduzidas nos primeiros meses do ano, despencaram. O último Boletim Focus prevê retração de 6,25% – já são 16 semanas consecutivas de piora na previsão para o PIB brasileiro. A produção industrial, a venda de materiais de construção, vendas do comércio e o volume de serviços, todos, sem exceção, já apresentam retração considerável.

Esses são alguns dos pontos-chave registrados no Boletim de Conjuntura Econômica, produzido pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). Os números referem-se, basicamente, aos meses de março e abril deste ano e já começam a refletir os impactos da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), tanto no cenário nacional quanto no Estado.

O saldo total de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN) vinha crescendo desde 2019, medido a preços constantes. Nos dois primeiros meses de 2020, houve uma estabilização. Entretanto, em março ocorreu um salto de 3,1%, impulsionado pelo segmento de empréstimos com recursos livres para pessoa jurídica (PJ), fruto das medidas de distanciamento social que paralisaram a atividade econômica.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O custo do crédito, referente ao estoque de dívidas, e a taxa de juros para novas concessões, têm apresentado tendência de queda, embora o endividamento das famílias continue crescendo, o que, por sua vez, compromete a renda.

Boas notícias no Agronegócio

No Estado, boas notícias ficam por conta dos preços ao produtor de dois produtos agrícolas: café e pimenta-do-reino. O café conilon acumula alta de 24%, enquanto o arábica tipo 7 subiu 34% – comparando-se aos preços de agosto de 2019. Embora ainda longe dos preços observados há alguns anos, a pimenta-do-reino acumula alta de 46% em 2020.

No mercado de crédito local, destaca-se o forte crescimento no saldo de operações de crédito à pessoa jurídica. Em apenas dois meses, esse saldo cresceu 14%, passando de R$ 21 bilhões, em fevereiro, para R$ 23,9 bilhões, em abril. Este é o maior saldo observado desde dezembro de 2015.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.