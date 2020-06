Barreiras sanitárias: 30 mil pessoas já foram abordadas em Cachoeiro

Nesta semana, as barreiras sanitárias e educativas que a Prefeitura de Cachoeiro tem realizado em rodovias de acesso ao município, com foco no combate à Covid-19, chegaram à marca de 30 mil pessoas abordadas.

O trabalho, realizado de segunda a sábado, das 8h às 11h, conta com aferição de temperatura dos condutores e passageiros, para identificar pessoas com febre, um dos sintomas da doença, além de orientar sobre prevenção e tratamento da Covid-19 e entregar materiais informativos e de higiene.

Só na barreira da BR 482 (Cachoeiro X Safra), em frente ao Horto União, foram abordadas mais de 19 mil pessoas. Outras barreiras acontecem, também, em dias alternados, em pontos como a Rodovia ES 489, no bairro Aeroporto (Cachoeiro X Atílio Vivácqua); ES 164 (duas, em frente às empresas Magban e Polita); na ES 488 (também duas, próximas ao Frade e logo após o Centro de Detenção Provisória); na ES 482 (mais duas, em Duas Barras e no Posto Rodoviário de Coutinho) e na ES 393 (em frente ao Clube Passarinheiro).

Advertisement

Continua depois da publicidade

A ação é realizada por servidores das secretarias municipais de Saúde (Semus), Desenvolvimento Urbano (Semdurb), Segurança (Semseg) e Esporte e Lazer (Semesp), com apoio da Polícia Militar. Mais de 22 mil veículos foram abordados.

“Essa é uma ação muito importante que iniciamos no dia 8 de maio e, nesta semana, conseguimos atingir essa grande marca, com mais de 30 mil pessoas abordadas. Continuaremos realizando esse trabalho enquanto estivermos enfrentando essa pandemia”, frisa o coordenador do Sistema de Comando de Operações (SCO) de combate à Covid-19 em Cachoeiro, Ruy Guedes.

Rodoviária

As barreiras também são realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde na rodoviária de Cachoeiro, no bairro Gilberto Machado, de segunda a sexta, das 8h às 16h, para orientar passageiros sobre prevenção à Covid-19 e identificar os que apresentem sintomas gripais.

Quem apresenta temperatura alta é orientado a procurar atendimento na unidade de saúde mais próxima ou no Pronto Atendimento do Centro de Saúde “Paulo Pereira Gomes”, que é referência para casos suspeitos de Covid-19 no município. O mesmo acontece nas barreiras das rodovias.

Advertisement

Programação das barreiras sanitárias nos próximos dias (8h às 11h)

Quinta-feira (25)

Rodovia 482 – em frente ao Horto União

Rodovia Gumercindo Moura Nunes – em frente à empresa de granito Polita – Sentido Cachoeiro

Sexta-feira (26)

Rodovia 482 – em frente ao Horto União

Rodovia 393 – próxima à entrada do campo de aviação – Saída para Muqui

Sábado (27)

Rodovia 482 – em frente ao Horto União