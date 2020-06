Banestes anuncia nova redução nas taxas de juros para produtos de crédito

Por Redação - Redação 15

Com a queda da taxa Selic para 2,25% ao ano, anunciada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), nesta quarta-feira (17), ficou ainda mais atrativa a contratação dos produtos de crédito no Banestes, que sofreram novas reduções de juros.

O crédito pessoal passa a ser operado com taxas a partir de 0,99% ao mês, uma das menores taxas do mercado. O financiamento para veículos também está com juros mais atrativos, com taxa a partir de 0,59% ao mês.

Além disso, a taxa de crédito consignado do Banestes parte de 0,75% ao mês, para servidores públicos estaduais, sendo esta a melhor condição atualmente no mercado. Recentemente, o prazo de parcelamento foi ampliado para até 96 meses, com margem consignável de 35% para servidor público civil e 30% para servidor público militar.

Outra linha de crédito do Banco que merece destaque é a de financiamento imobiliário, que, atualmente, possui taxa a partir de 6,65% ao ano, na aquisição pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Esse financiamento permite a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). É uma das melhores condições do mercado.

O diretor-presidente do Banestes, José Amarildo Casagrande, destaca a atuação do banco na oferta de soluções financeiras para os capixabas. “A oferta das taxas mais atrativas disponíveis atualmente no mercado são possíveis graças ao nível de eficiência operacional que temos no Banestes. O trabalho e as diretrizes são focadas para apoio à economia estadual”, disse.

As novas taxas começam a ser operadas, a partir desta sexta-feira (19), em toda a rede Banestes. A definição das taxas é feita de acordo com a análise de perfil do cliente.

Créditos Emergenciais

O Banestes tem atuado ainda como o principal banco credor do Espírito Santo, na oferta de linhas de crédito com condições diferenciadas para atender à população capixaba, que sofreu impactos econômicos negativos em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).

As linhas atendem a empresas de variados portes, setor industrial e também clientes pessoa física. Além das opções de crédito, o Banco oferece condições de reparcelamento, cheque especial sem juros, isenção e redução de tarifas no crédito, dentre outras facilidades. As ações estão detalhadas no hotsite www.banestes.com.br/estamosjuntos.

