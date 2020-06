Aventais levam solidariedade e colorido para profissionais da Santa Casa de Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 63

As enfermarias e a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) que atendem pacientes com o novo coronavírus na Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro ganham um novo colorido com o uso de aventais preparados pelas costureiras do Centro Social da Igreja Nosso Senhor dos Passos, Grupo de Bordadeiras e também do próprio hospital.

O avental é um dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que é utilizado por todos os profissionais. Mas para deixar o ambiente mais agradável, inclusive para os pacientes, a instituição comprou material de várias cores para confeccionar o equipamento que foi feito voluntariamente pelas costureiras.

E a novidade caiu no gosto dos profissionais que utilizam o avental durante o trabalho. A enfermeira Francine Faria é uma das que aprovaram a iniciativa.

Cada dia ela está com um de uma cor diferente e garante que levar um pouco de colorido para o ambiente hospitalar deixando até o trabalho mais leve.

“Eu amei esses aventais. Dá vida, alegra o ambiente e transmite um pouco de tranquilidade para nós e também para os pacientes que estão em tratamento”, disse.

Segurança

E não é só um colorido especial e um clima mais tranquilo que os aventais proporcionam na Santa Casa. De acordo com a médica infectologista da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Nathália Nathalia Rico Barreira Luzorio, o avental é feito de TNT de gramatura diferenciada e segue todas as exigências de segurança.

“Esses aventais passam pelos testes da Comissão de Controle de Infecção Hospital e estão todos aprovados de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, destacou.

Solidariedade

É durante um período de dificuldade que as pessoas mostram sua solidariedade. E não tem sido diferente em Cachoeiro de Itapemirim. Dois grupos de voluntários confeccionaram aventais para oferecer para os profissionais de saúde da Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro que estão na linha de frente contra o coronavírus.

Um deles foi formado no Centro Social da Paróquia Nosso Senhor dos Passos. A coordenadora do Espaço, Andreia Barbosa, contou que formou um grupo com mais de 20 voluntárias que que trabalharam na costura dos aventais.

Outro é o Grupo de Bordadeiras, que já atua em trabalhos voluntários no Lar dos Idosos Adelson Rebello Moreira, é um dos que se prontificaram a ajudar.

Quem quiser fazer doações de TNT para a confeccção dos aventais basta entrar em contato com o hospital no telefone (28) 21012121 ou enviar email para [email protected]

Campanha de doação

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro lançou uma campanha para arrecadar recursos financeiros e comprar equipamentos para enfrentar o coronavírus. O hospital é a referência no Sul do Estado para receber os pacientes com a doença.

Com o slogan “Ajude hoje quem pode te ajudar amanhã”, a instituição pretende sensibilizar e estimular a solidariedade da população, que também pode fazer sua parte nessa luta contra a Covid-19.

Os interessados em contribuir podem acessar o site da instituição e fazer sua doação mensal ou única de R$ 10, R$ 20, R$ 40, R$ 80 ou ou qualquer outro valor direto na conta da Santa Casa.

Acesse o site da instituição e saiba como doar (www.santacasacachoeiro.org.br).

