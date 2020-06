Artistas fortaleceram conscientização para combate à Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim

Por Redação - Redação 35

Advertisement

Advertisement

Em Cachoeiro, artistas credenciados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) foram às ruas, ao longo deste mês, com abordagens criativas e divertidas que reforçaram as ações de conscientização sobre o novo coronavírus (covid-19).

Habilitados por meio do edital de chamamento público 03/2019, os profissionais adaptaram a modalidade “contação de história” ao conteúdo e ao contexto referentes à crise pandêmica e, assim, promoveram ações lúdicas e leves, para orientar a pessoas sobre a importância do cumprimento das medidas preventivas recomendadas pelos órgãos sanitários.

Fantasiados de personagens diversos, como Mickey e Minnie, os artistas chamaram a atenção do público, em pontos estratégicos da cidade, onde tem ocorrido aglomeração de pessoas, como pontos de ônibus, filas em frente a agências bancárias e em ruas do Centro. Com cartazes e outros chamarizes, alertaram para a necessidade do distanciamento social, do uso correto da máscara de proteção e da higienização frequente das mãos.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Foi uma experiência muito positiva e o acolhimento da ação, por parte da população, demonstrou isso. Que a arte nos inspire a enfrentar esse desafio com mais leveza e esperança”, disse a secretária municipal de Cultura e Turismo, Fernanda Martins.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.