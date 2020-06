Artigo | Hidroxicloroquina: a batalha por um remédio que já é receitado há mais de 70 anos

Por Redação - Redação 991

Carlos Magno

Médico

Os cientistas nunca concordam 100% em nada, essa história de consenso científico é uma lorota. Simplesmente não há consenso algum sobre qualquer tema. Portanto, naturalmente há uma divisão entre os médicos no que diz respeito à eficácia da hidroxicloroquina no combate à Covid-19. Mas a maioria dos médicos concordam que é uma droga bem tolerada pelo organismo humano, considerando as sete décadas do seu uso deliberado em zonas endêmicas de malária.

Além disso, há seu popular benefício contra doenças da autoimunidade, como artrite reumatoide, artrite reumatoide juvenil e lúpus eritematoso sistêmico. Nesse último grupo de doenças, os pacientes (a maioria deles) chegam a utilizar o fármaco por décadas, sem qualquer efeito colateral. E, se tiver efeito colateral, há a possibilidade de suspender o remédio e tratar o que foi afetado.

O fato é que há médicos que enxergaram benefício em utilizar o remédio numa fase inicial da Covid-19. Isso significa que perceberam que os pacientes tiveram mais benefícios do que riscos e, por isso, escaparam de uma doença severa e de evoluírem para a dependência de um ventilador mecânico.

Acredite, nenhum médico deseja intubar um paciente. Muitas vezes, o rosto do médico será o último que o pobre doente terá visto na sua vida – um instante tão marcante para ambos, num encontro tão breve.

Confiando na análise desses médicos que tiveram a experiência com o fármaco, muitos profissionais acabam confiando nos seus relatos de esperança para esse mal que subjugou a espécie humana. Essa inclinação é baseada na experiência de médicos que já a documentaram em estudos menores e na confiança depositada neles.

É difícil, mas ainda há humanos que confiam em outros humanos. Só quem vive as dores de perder, e as delícias de salvar vidas, consegue abarcar o quão nobre e puro é confiar no seu semelhante. Eu sou da turma que confia nos médicos (não em todos, por motivos óbvios).

O uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19 não é algo tirado da cartola desse ou daquele político. Cientistas e médicos conhecem o benefício da droga em outros vírus da “família” do SARS-CoV-2, desde o início do século. Baseados nesses estudos, que iniciaram em 2002, médicos e cientistas ousaram testar no vírus chinês e observaram uma boa resposta.

Então, propuseram utilizar a droga off-label. Isso significa utilizar um remédio que é bem tolerado pelos humanos em outras doenças numa nova doença, até que novos estudos bem desenhados sustentem a hipótese aventada de benefício ou prove que nos enganamos na largada. Isso é simples e já foi feito para uma série de remédios. Talvez você mesmo já tenha utilizado algum, mas nem imagina a história por trás daquela simples cartela de comprimidos.

Vejamos duas histórias que ilustram como a ciência funciona. Na década de 1990, uma dupla de cientistas pesquisava um sal para tratar a angina, uma doença cardíaca. Então descobriram que alguns pacientes estavam gostando de um efeito colateral curioso: ereções invejáveis. E, assim, um remédio que seria para o coração acabou sendo batizado de Viagra e se tornou a primeira droga industrializada contra a impotência sexual masculina.

Uns trinta aos antes, um químico pesquisava um remédio para úlcera gástrica. Reza a lenda que a esposa o chamou para o jantar. Como tinham visitas, ele precisou deixar o laboratório às pressas e nem lavou as mãos. Durante o jantar lambeu os dedos e sentiu um sabor muito adocicado e foi assim que descobriu o aspartame – um dos adoçantes mais badalados do mundo. Isso é ciência.

É uma grande pena que a mídia e pessoas malignas estão esvaziando o significado da palavra ciência, e tem muitos médicos embarcando nessa. O que os meus colegas médicos perceberam com o uso da hidroxicloroquina é ciência na sua mais pura essência e pode ser melhorado bastante.

Sou médico e sou um admirador da ciência. Prescreverei hidroxicloroquina para aqueles que eu julgar que terão benefícios e sempre respeitarei a opinião do paciente em acatar a minha sugestão ou buscar uma segunda (ou mais opiniões). Vivemos num país livre. Eu não estarei prescrevendo um veneno, mas um remédio que mostra seus benefícios e que, no futuro, passará pelo crivo da “medicina baseada em evidência”, ou não. Mas até lá, cada vida que passa pelas minhas mãos são de minha responsabilidade e eu não dei nenhuma procuração a qualquer político que seja para decidir sobre o meu ato médico.

O governador ou o prefeito que queira ter o mesmo brilho que o médico nesta arena precisa ter em mente o seguinte: se, no futuro, a medicina baseada em evidência der um sim para a hidroxicloroquina, o sangue de toda a gente que morrer estará automaticamente nas suas mãos, graças ao seu punho ditatorial e arrogância de emitir decretos sobre atos médicos, algo que nunca foi visto na história. Se no futuro a medicina baseada em evidência provar por A mais B que a hidroxicloroquina foi um equívoco, como médico eu terei a consciência tranquila de ter prescrito um fármaco que está no mercado há 70 anos e que autoridade nenhuma quis tirá-lo do mercado antes de 2020.

Entendam que “falta de evidência de eficácia” não significa automaticamente “evidência de ineficácia”. Eu sei que tem um pessoal aí que jamais entenderá o que foi dito no início do parágrafo, devido ao grau de analfabetismo funcional presente no nosso país.

O The Lancet já foi uma revista médica respeitável mas, recentemente, o seu editorial resolveu fazer uma coisa diferente: emitiu opinião política sobre o presidente do Brasil. Ora, uma revista médica tratando de política é para deixar qualquer um com a orelha em pé. E, recentemente, a mesma revista passou um grande vexame pelo flagrante de fraudes apontadas por médicos e cientistas do mundo inteiro, mostrando que desenharam um estudo para desabonar a hidroxicloroquina. Alarmou o mundo e fez a OMS parar os estudos com o remédio. Pouco tempo depois reconheceram que estavam errados e retomaram os estudos. A ex-respeitável revista médica New England Journal of Medicine passou bons bocados também.

A única “evidência” que temos hoje é quem um remédio muito barato (e sem patente) meteu medo em editores de revistas renomadas sustentadas por grandes laboratórios, que concordam em esperar estudos com o Remdesivir. Por uma coincidência da vida, isso elevou em 20% o valor das ações do laboratório que o produz e que terá a patente por 20 anos. São pequenas pílulas e grandes negócios.

Mas não vejo nenhum “cientista” de bancada de jornal ou de Facebook reclamando de tratar-se de um remédio que é novo e portanto não temos bem a ideia do seus efeitos colaterais. Tampouco mencionam que foi um fracasso total para o tratamento da hepatite C. Eu torço para que qualquer remédio mostre-se ótimo no tratamento dos meus pacientes e até mesmo para mim. Mas será que os que estão movendo mundos e fundos contra a hidroxicloroquina possuem a mesma pureza de desejo?

Observem que o The Lancet primeiro atacou a pessoa do Jair Bolsonaro (em duas edições se não me falha a memória). Foi feito de forma a taxá-lo como se tudo que ele disser fosse loucura. Depois, a mesma revista fez um estudo para ridicularizar a hidroxicloroquina e foi pega em flagrante fazendo fraudes estatísticas para provar que o que o Bolsonaro e o Trump mencionaram sobre o remédio é descartável.

Outro dica aos desavisados: o homem mais poderoso do mundo anunciou que está tomando hidroxicloroquina profilaticamente, confiando na recomendação dos seus médicos. Que tipo de currículo você espera dos médicos que cuidam do bem estar do presidente do país mais importante do mundo?

