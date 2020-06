Aos 87 anos, mãe de Casagrande recebe alta após ser internada com Covid-19

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 78

Dona Anna Venturim Casagrande, de 87 anos, mãe do governador Renato Casagrande, teve alta nesta quarta-feira (3), após ter ficado internada por sete dias com Covid-19.

A mãe do governador passa bem e continua o tratamento em casa. Casagrande e a esposa Maria Virgínia, que também chegou a ficar internada, foram diagnosticados com a doença há 13 dias e seguem em isolamento domiciliar.

O chefe do Executivo capixaba continua no comando do Estado realizando atividades por videoconferência. Em uma transmissão na manha de hoje para anunciar o diferimento do ICMS nas importações de milho para produtores capixabas, Renato Casagrande falou sobre a doença e agradeceu as manifestações de carinho.

“Amanhã (quinta-feira) também devo encerrar meu ciclo de 14 dias de contágio e estar em melhores condições a partir de sexta-feira (5). Vamos continuar nossas reuniões por videoconferência. Agradeço a todo que manifestaram carinho pela recuperação minha e de minha esposa. A alta da minha mãe, para nós, é uma vitória”, disse Casagrande.

