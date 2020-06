Ao vivo: prefeitos e OAB comentam os impactos do fechamento de fóruns no Sul do ES

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 133

Advertisement

Advertisement

O quadro Aqui nas Cidades, do AQUINOTICIAS.COM, fará um bate-papo nesta quarta-feira (3), ao vivo, às 18h, com prefeitos do Sul do Espírito Santo e presidentes das subseções da OAB sobre os impactos da unificação das Comarcas.

Decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em acabar com vários fóruns tem provocado manifestações e gerado muita polêmica.

Assista ao vivo!

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.