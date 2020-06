Anchieta implanta Centro de Operações de Emergências em Saúde

Por Redação - Redação 15

A Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria de Saúde, institui o Centro de Operações de Emergências em Saúde (COES) para enfrentamento e controle à pandemia da Covid-19. A estratégia foi criada em consonância com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e de acordo com as legislações vigentes.

O objetivo do COES é oferecer resposta coordenada ao enfrentamento da pandemia em Anchieta. A análise de dados e de informações subsidiarão as tomadas de decisões do corpo técnico do COES tanto para a definição de estratégias, quanto para as ações de enfrentamento de emergências em saúde pública. O Centro irá auxiliar, definir diretrizes para vigilância, controle e prevenção, bem como o acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde e outras instituições engajadas no enfrentamento à pandemia.

“O COES é um instrumento importante porque sistematiza como o município vai agir, quais os níveis de ação, que estratégias serão usadas para cada situação de combate a pandemia, além de fornecer orientações técnicas para a população e diversos segmentos na cidade. É muito importante que todos façam sua parte”, ressaltou o prefeito Fabrício Petri.

O Centro de Operações de Emergências em Saúde de Anchieta será constituído por representantes de todas as áreas da Saúde, de acordo com a estrutura existente no setor e nas demais entidades que também estão envolvidas.

As atribuições do COES vão desde a organização da Secretaria de Saúde até ações que objetivam controlar, coordenar as atividades de enfrentamento a Covid-19, como também executar planos de ação e mapear áreas de risco.

