Acusado de tentar matar ex-mulher com facão é preso no ES após atualizar endereço para conseguir auxílio emergencial 

Nesta terça-feira (23), a equipe da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Viana prendeu Rafael José Santos Effgen, de 25 anos, suspeito de tentativa de feminicídio. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro Jucu, no mesmo município.

“O crime aconteceu em 2018. Na época, a vítima tinha 37 anos e sofria constantes agressões. Ela conseguiu se separar dele e solicitou medida protetiva. Aproximadamente, um mês após a separação, o suspeito invadiu a casa dela enquanto ela dormia e a surpreendeu com vários golpes de facão na cabeça e mãos”, disse o responsável pela operação, delegado Demétrius Beserra Villar.

As investigações foram realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM). Ainda de acordo com o delegado, o suspeito atualizou o endereço para solicitar o auxílio emergencial fornecido pelo Governo Federal, em razão da pandemia. “Diante disso, as equipes policiais cruzaram as informações, o localizaram e conseguiram o prender no endereço informado”, relatou Villar.

O suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV), ondepermanece à disposição da Justiça.

