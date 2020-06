Acidente entre moto e caminhão deixa um morto e um ferido em Lagoa Dantas, em Marataízes

Por Ana Glaucia Chuina - Ana Glaucia Chuina 478

Um grave acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (25) deixou um homem morto e outro gravemente ferido na Rodovia ES-060, na localidade de Lagoa Dantas, em Marataízes.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, por volta das 15h40 uma motocicleta com dois ocupantes colidiu em um caminhão. Um dos homens que estava na moto morreu no local. O outro foi levado em estado grave para um hospital da região.

As causas do acidente estão sendo apuradas. A perícia da Polícia Civil foi acionada para a remoção do corpo. A Polícia Militar e Guarda Civil Municipal estão no local.

