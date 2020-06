Abordagens lúdicas reforçam ações educativas contra novo coronavírus em Cachoeiro

Por Redação - Redação 31

Em Cachoeiro, artistas estão indo às ruas para contribuir com as ações de conscientização sobre a covid-19 e têm conseguido chamar a atenção do público.

Na segunda-feira (1), contadores de histórias encarnaram divertidos repórteres, com roupas e perucas coloridas, portando microfone e câmera artesanais, para abordar as pessoas no centro da cidade e reforçar, de forma lúdica, as recomendações dos órgãos sanitários.

Foi a primeira de uma série de atividades que serão desenvolvidas, ao longo deste mês, por artistas cachoeirenses credenciados por meio do edital de chamamento público 03/2019, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult).

Os profissionais atuarão, principalmente, em locais mais propensos à formação de aglomerações, como pontos de ônibus e filas de agências bancárias, para lembrar, com criatividade e bom humor, da importância do distanciamento social, do uso correto da máscara de proteção, da higienização regular das mãos e de outras medidas preventivas.

“Essa ação cultural reúne arte, informação e bom humor nas ações preventivas contra a covid-19. Esperamos que ajude na sensibilização da população para o melhor cumprimento das regras e os cuidados que todos devemos ter nestes tempos de pandemia”, salienta a secretária de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

