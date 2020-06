Estado do Rio registra 30 mortes por covid-19 e 2.495 novos casos em 24h

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O Estado do Rio de Janeiro registrou mais 30 mortes por covid-19 e 2.495 novos casos da doença no período de 24 horas, segundo boletim divulgado neste domingo, 28, pela secretaria estadual de Saúde. Até agora, 9.819 pessoas morreram vítimas do novo coronavírus no Estado do Rio, que soma agora 111.298 casos registrados.

Outras 1.222 mortes estão sendo investigadas no Estado sob suspeita de terem sido causadas pela covid-19. Um total de 88.784 pacientes se recuperaram da doença.

Os municípios que concentram o maior número de mortes por covid-19 no Estado do Rio de Janeiro são a capital (6.393), São Gonçalo (424), Duque de Caxias (418), Nova Iguaçu (338), São João de Meriti (211), Niterói (185), Belford Roxo (175), Magé (132), Itaboraí (124) e Mesquita (106).

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os casos confirmados da doença estão concentrados principalmente no Rio de Janeiro (56.060), Niterói (6.346), São Gonçalo (5.075), Nova Iguaçu (3.254), Duque de Caxias (3.089), Itaboraí (2.452), Macaé (2.261), Angra dos Reis (2.183), Campos dos Goytacazes (1.792) e Volta Redonda (1.682).

Mariana Durão

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.