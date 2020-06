China tem crescimento no lucro industrial pela 1ª vez no ano em maio

Por Estadão - Estadão 6

Impulsionado pela produção, o lucro de grandes empresas industriais da China cresceu 6,0% em maio na comparação com o mesmo mês de 2019, indicando uma melhora considerável ante a retração de 4,3% de abril, segundo dados do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS, pela sigla em inglês). No acumulado dos cinco primeiros meses de 2020, o lucro industrial do país recuou 19,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre as principais razões para a melhoria, de acordo com o departamento de estatísticas, estão a menor pressão dos custos e o aumento da lucratividade. Os lucros em setores importantes, como processamento de petróleo, energia elétrica, indústria química e siderúrgico melhoraram significativamente, informou o departamento.

O lucro da indústria de processamento de petróleo aumentou 8,9% em maio em relação ao ano passado. Os lucros no setor de energia aumentaram 10,9% em maio, em comparação com a queda de 15,7% em abril.

“Embora os lucros industriais tenham crescido pela primeira vez este ano em maio, a demanda ainda é fraca sob o impacto da pandemia de covid-19, e precisamos de mais tempo para saber se esse movimento de recuperação nos lucros é sustentável”, disse Zhu Hong, estatístico sênior do NBS.

A deflação industrial da China piorou em maio, com os preços de fábrica caindo em seu ritmo mais acelerado em mais de quatro anos, com a pandemia de coronavírus esmagando a demanda global por commodities, de acordo com dados oficiais divulgados no início deste mês. Fonte: Dow Jones Newswires.

Estadao Conteudo

