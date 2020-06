Sistema de home office derruba mito de perda de produtividade

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

A percepção dos executivos sobre os primeiros três meses de home office é de que o período serviu para implodir o mito da perda de comprometimento da equipe com a descentralização do trabalho fora do escritório. Assim, a expectativa é que a “nova realidade” mude as relações corporativas de agora em diante.

Uma das consequências deve ser a manutenção do home office. Pesquisa conjunta realizada pela FIA e pela FEA-USP indica que 70% dos executivos brasileiros se sentem motivados a continuar trabalhando em suas casas depois do término do período de isolamento compulsório.

O presidente da Trevisan Escola de Negócios, VanDyck Silveira, é um deles. Antigo crítico do modelo, desde os tempos em que era o número dois na estrutura da Duke Corporate Education, em Londres, se diz agora um convertido.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

“O home office nunca funcionou e o que via era que os executivos usavam o dia de trabalho em casa para fazer outras coisas. Agora, nesses três meses, minha percepção mudou e sou agora um cristão-novo do home office”, diz ele, que estuda manter o teletrabalho para parte de seus mais de 300 funcionários no futuro. “Nunca tivemos tantas entregas quanto agora.”

Pela pesquisa, a percepção de 71% dos executivos é de que o desempenho em casa está igual ou superior ao do escritório.

“Os resultados de produtividade são altos”, diz André Fischer, responsável pela pesquisa. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Renato Jakitas

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.