Rússia pagou Talibã para atacar tropas, diz relatório de inteligência dos EUA

Por Estadão - Estadão 10

Advertisement

Advertisement

Uma unidade de espionagem da Rússia pagou a membros do Talibã por ataques letais a tropas americanas no Afeganistão, segundo um relatório sigiloso da inteligência americana, disseram pessoas familiarizadas com o documento.

A informação foi entregue à Casa Branca no início deste outono e, até recentemente, era conhecida apenas por poucas autoridades, afirmou uma fonte. O conteúdo do relatório foi divulgado nesta sexta-feira, 26, pelo jornal New York Times.

O assunto vem à tona em um momento no qual o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressiona o Pentágono a retirar uma parcela significativa das forças americanas do Afeganistão e enquanto diplomatas americanos tentam estabelecer um acordo de paz entre o Talibã e o governo afegão, que é apoiado por Washington.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

A Casa Branca, sem confirmar a existência do documento, disse que Trump nunca foi informado sobre os pagamentos da Rússia.

Dow Jones Newswires

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.