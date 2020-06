Com gol no fim da prorrogação, Manchester United avança na Copa da Inglaterra

Por Estadão - Estadão 6

Em boa fase no Campeonato Inglês, o Manchester United entrou em campo neste sábado para conseguir uma classificação tranquila às semifinais da Copa da Inglaterra, já que enfrentava o lanterna da competição nacional. Mas o Norwich deu trabalho em seus domínios e a vaga do time comandado pelo técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer só veio na prorrogação com a vitória por 2 a 1, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal.

O Manchester United é o primeiro time a se garantir nas semifinais da Copa da Inglaterra. Os outros três serão definidos neste domingo com os duelos Sheffield United x Arsenal, Leicester City x Chelsea e Newcastle x Manchester City. O sorteio dos confrontos acontecerá logo após a definição dos quatro classificados.

Em campo, Norwich e Manchester United fizeram um primeiro tempo sem muitas emoções, valorizando a posse de bola e estudando o adversário. As emoções ficaram para a segunda etapa e logo saiu o primeiro gol dos visitantes. Aos 6 minutos, Shaw fez jogada pela esquerda e cruzou. Mata desviou e a bola sobrou limpa para Ighalo marcar.

O Norwich respondeu em seguida e saiu em busca do empate. Aos 24 minutos, Buendía cobrou falta na área e, na confusão, a bola desviou na ombro de Godfrey e quase entrou. Aos 29, em nova jogada de Buendia, Cantwell recebeu na entrada da área, chutou forte e o goleiro argentino Sergio Romero não conseguiu defender, cedendo o empate.

A definição da vaga, então, foi para a prorrogação e nela, depois de muita pressão do Manchester United, o gol da classificação só saiu nos minutos finais do segundo tempo. Aos 12, o meia francês Pogba lançou na área e a bola sobrou para o zagueiro Maguirre empurrar para o fundo das redes.

