Henrique sofre acidente de carro e é levado a hospital com ferimentos leves

Apenas alguns dias após acertar o seu retorno ao Cruzeiro, o volante Henrique sofreu um acidente de carro na noite desta sexta-feira, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. O meio-campista foi socorrido e está internado no hospital Mater Dei, sendo monitorado por médicos do clube. Ele sofreu ferimentos leves.

O carro que Henrique dirigia, uma Land Rover, caiu em um penhasco na estrada que leva para o distrito de Casa Branca. As informações iniciais são de que o meio-campista estava consciente no momento em que foi atendido por membros do Samu e do Corpo de Bombeiros. Além disso, a primeira impressão foi de que ele não sofreu fraturas. Para confirmar esse quadro, passa por exames no hospital.

Henrique, de 35 anos, fez o seu retorno ao Cruzeiro na última quarta-feira, após rápida passagem pelo Fluminense, com sete jogos disputados. Ele possui contrato com o clube até o fim de 2021, sendo o oitavo atleta que mais vezes vestiu a camisa do time, com 516 jogos disputados.

Ele foi capitão do time entre 2016 e 2019. Pelo clube, foi campeão brasileiro em 2013 e 2014, faturou a Copa do Brasil em 2017 e 2018, além do Campeonato Mineiro em 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019.

Confira a nota oficial divulgada pelo Cruzeiro:

O Cruzeiro Esporte Clube confirma que o atleta Henrique sofreu um acidente automobilístico na noite desta sexta-feira, 26 de junho.

O jogador foi conduzido ao Mater Dei, em Belo Horizonte, onde está acompanhado pelos médicos do Clube e por profissionais do hospital.

Henrique está consciente, sofreu apenas ferimentos leves, e está passando por exames complementares.

