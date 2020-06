Conheça os benefícios de comer canjica

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Por conta da pandemia do coronavírus, as festas juninas não acontecerão presencialmente este ano. Mas é possível comemorar mesmo em casa. Afinal, como deixar de lado as tradicionais guloseimas? Evitando os exageros, é possível saborear os pratos típicos do festejo. Aliás, alguns são saudáveis. É o caso da canjica.

Continua depois da publicidade

Também conhecido como mugunzá, esse doce possui bons atributos. A canjica é rica em proteínas, fibras, ferro, magnésio, fósforo, além das vitaminas do complexo B. O ácido fólico também está presente.

Tradição

Advertisement

Mas como surgiu essa tradição no Brasil? Acredita-se que a canjica chegou ao Brasil com os escravos. Aliás, esse era um alimento comum nos quilombos e senzalas. Com o tempo, a canjica ganhou novos ingredientes.

O hábito de comer derivados de milho foi difundido com o passar do tempo. Dessa forma, a canjica se popularizou em todo o território nacional.

Ingrediente

Por se tratar de um doce, é preciso consumir o prato com moderação. Durante o preparo, é recomendado substituir o açúcar por alguma opção mais saudável. Outra dica é utilizar o creme de leite light. Além do milho para canjica, a receita tem ainda amendoim, outro ingrediente saudável muito tradicional nas festas juninas.

Advertisement

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.