Santos começa avaliações e jogadores tentam se adaptar ao 'novo normal'

O já famoso “novo normal” chegou ao Santos nesta terça-feira. Os jogadores iniciaram nova rotina no CT Rei Pelé ao começarem os testes e avaliações físicas, visando a retomada dos treinos, a partir do dia 1º de julho. Como vem sendo rotina nos clubes, os atletas foram divididos em grupos e passaram a conviver com novas exigências.

O elenco chegou ao CT já com vestindo a roupa do treino para não precisarem formar aglomeração no vestiário. Não se alimentaram no local e precisaram manter o distanciamento social a todo momento, cuidando especialmente da higienização das mãos. Também usaram máscaras.

“Estamos nos adaptando ao novo normal, né!? Agora chegamos no CT com a roupa do treino, já vamos direto para a academia ou o campo, sempre tentando manter a distância dos companheiros. E o clube também distribuiu máscaras para todos e colocou álcool em vários espaços do CT. É diferente, mas sabemos que tudo está sendo feito da melhor maneira possível para nos proteger”, comentou o atacante Kaio Jorge.

A reapresentação nesta terça foi possível porque apenas um jogador teve detectada a presença da covid-19 nos testes realizados na semana passada. De acordo com o Santos, 74 pessoas foram testadas, entre atletas, membros da comissão técnica e outros funcionários do clube. Além do jogador, outros oito funcionários tiveram resultado positivo.

“Na sexta realizamos os testes e tivemos resultados positivos nessa primeira checagem. Apenas um caso entre os atletas é um número bastante razoável, além de três outros que já tiveram contato com o vírus, mas que também estavam assintomáticos”, afirmou Ricardo Galotti, médico do Santos.

As avaliações físicas, clínicas e fisiológicas serão retomadas nesta quarta-feira.

