Jô comemora retorno ao CT do Corinthians e faz testes físicos

Após dois anos e meio, o atacante Jô voltou a pisar no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira. Retornando ao Corinthians, o jogador de 33 anos comemorou a visita ao CT, onde iniciou os testes físicos, ao lado dos demais jogadores do elenco corintiano. No total, 20 atletas foram submetidos a testes nesta terça.

“Sensação de quando entrei por aquele portão (do CT) foi como se estivesse entrando pela primeira vez. Alegria, entusiasmo, vontade de vestir o uniforme e começar a treinar é muito grande. Então, sou grato a todos que me apoiaram nesse retorno, a torcida, diretoria, comissão técnica, enfim todos. Agora é trabalhar pra poder fazer o meu melhor”, declarou Jô.

O atacante definiu sua terceira passagem pelo clube paulista na semana passada, quando assinou contrato até o fim de 2023. Jô estava livre no mercado desde que rescindiu seu contrato com o Nagoya Grampus, do Japão.

Jô pôde fazer seu retorno ao CT corintiano após testar negativo para a covid-19. Ele começou seu dia no Lab R9, acompanhado pelo fisioterapeuta Luciano Rosa. Em seguida, foi ao gramado trabalhar com os demais jogadores, divididos em três grupos para manter o distanciamento social. Foi o primeiro dia de atividades do elenco após a paralisação das competições.

Pelas regras definidas pelo governo estadual, os clubes paulistas podem apenas fazer testes físicos neste momento. Os treinos com bola só poderão ser realizados a partir do dia 1º de julho. A data do retorno do Campeonato Paulista ainda está indefinida.

“Essa volta ajudou bastante para adiantar algumas avaliações dos atletas. Hoje fizemos avaliação aeróbia para ver qual condição atual dos atletas e também analisar em relação ao aeróbio que fizeram durante o período da quarentena para ter esse ganho. Agora na volta estamos seguindo os protocolos com os grupos divididos em campos e deu para monitorar bem. Nos próximos dias teremos mais avaliações de outras variáveis físicas”, explicou o fisiologista Fedato Filho.

O Corinthians retomará estas atividades na manhã desta quarta-feira.

