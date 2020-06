Consórcio de imprensa aponta 40.131 novos casos e 1.364 mortes em 24h no Brasil

Por Estadão - Estadão 5

Com 40.131 novos casos de coronavírus em 24 horas, o Brasil registrou o 2º maior número de diagnósticos desde o início da pandemia. O recorde anterior foi de 55.209 diagnósticos no dia 19 de junho. De ontem para hoje, foram 1.364 vidas perdidas, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde. Com isso, o total de óbitos é de 52.771 e o de contaminações, de 1.151.479, nesta terça-feira, 23.

O País é o segundo do mundo com maior número de casos e mortes devido ao vírus, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem cerca de 2,3 milhões de infecções confirmadas e 121 mil óbitos, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

