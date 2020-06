Barça derrota Athletic Bilbao, reage no Espanhol e retoma liderança

Por Estadão - Estadão 10

Após empate sem gols com o Sevilla, o Barcelona reagiu nesta terça-feira e retomou, ainda que temporariamente, a liderança do Campeonato Espanhol. No Camp Nou, o time catalão derrotou o Athletic Bilbao por 1 a 0. Agora, o Barça terá que torcer contra o rival Real Madrid nesta quarta.

Isso porque o Real começou a rodada na primeira posição da tabela. Tinha os mesmos 65 pontos do Barça, mas a vantagem no confronto direto. O time catalão, contudo, somou mais três pontos e agora espera que o arquirrival não passe de um empate com o Mallorca nesta quarta, no Santiago Bernabéu, para continuar na ponta. Já a equipe de Bilbao é a 10ª colocada da tabela, com 42 pontos.

Vindo de um duro empate na rodada passada, o Barcelona não teve vida fácil também nesta terça. Como aconteceu no fim de semana, o time catalão demonstrou dificuldades em campo, principalmente na armação, e sofreu durante os 90 minutos, demonstrando ainda falta de ritmo na retomada do futebol na Espanha.

Tanto que o único gol da partida só saiu no segundo tempo. Foi aos 25 minutos. Após bate e rebate dentro da área, a bola sobrou para Ivan Rakitic, que chegou por trás, surpreendeu a defesa visitante e encheu o pé, estufando as redes. Os jogadores não esconderam o alívio.

Se o primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio, o segundo teve domínio dos anfitriões, apesar da dificuldade de chegar ao gol. Lionel Messi e Luis Suárez comandavam o ataque do Barcelona. Foram três boas chances no ataque até que o placar fosse alterado.

Após o gol de Rakitic, o time catalão ainda desperdiçou duas grandes oportunidades, ambas com Ansu Fati, que entrou no segundo tempo no lugar do apagado Antoine Griezmann. Em uma delas, ele acertou a trave.

DIEGO COSTA MARCA NA VITÓRIA DO ATLÉTICO – O brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa teve motivos para comemorar e lamentar nesta terça. Foi dele o único gol da vitória do Atlético de Madrid sobre o Levante, por 1 a 0, fora de casa.

O gol saiu aos 15 minutos de jogo, após assistência de Llorente. Costa mandou para as redes, mas a bola acabou desviando de leve no zagueiro Bruno. A arbitragem apontou o gol contra, do time da casa. Distante dos líderes, o Atlético segue em terceiro lugar na tabela, agora com 55 pontos. O Levante é o 11º, com 38.

Ainda nesta terça, Valladolid e Getafe empataram por 1 a 1. Na briga por uma vaga nas competições europeias, o Getafe ocupa o quinto posto, com 49. Já o Valladolid é o 15º, com 34.

