Brasil registra 654 novas mortes por Covid-19 em 24h; total chega a 51.271

O Brasil registrou 654 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo balanço atualizado divulgado nesta segunda, 22, pelo Ministério da Saúde. Com isso, o número total de óbitos pela doença chegou a 51.271.

Em um dia, 21.432 registros da doença foram feitos no País, elevando o número total de casos confirmados do novo coronavírus para 1.106.470. Segundo dados do Ministério da Saúde, desse total, 571.649 (51,7%) representam os pacientes que se recuperaram da doença.

São Paulo é o Estado com maior número de casos confirmados da covid-19, 221.973, com 12.634 mortes. Em seguida, o Rio de Janeiro, com 97.572 casos e 8.933 óbitos; e o Ceará, com 94.158 confirmações e 5.604 mortes.

