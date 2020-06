Sevilla tropeça de novo e fica mais longe dos líderes do Espanhol

Por Estadão - Estadão 8

O Sevilla praticamente deu adeus ao sonho do título do Campeonato Espanhol nesta segunda-feira. Jogando fora de casa, a equipe somou seu terceiro empate consecutivo, ao ficar no 2 a 2 com o Villarreal, e ficou ainda mais distante de Real Madrid e Barcelona, líderes da tabela.

Agora 12 pontos separam o Sevilla das duas equipes mais tradicionais do futebol espanhol. Em terceiro lugar, o time soma 53 pontos, contra 65 dos líderes – o Real ocupa a ponta por levar vantagem no confronto direto com o Barça. Já o Villarreal ocupa o sexto posto, com 48 pontos.

Jogando em seu estádio, o Villarreal saiu na frente, com gol de Paco Alcácer aos 18 minutos. Sergio Escudero descontou para o Sevilla aos 39. Mas Pau Torres tratou de deixar os anfitriões novamente em vantagem antes do intervalo, aos 45.

No segundo tempo, o Sevilla buscou seu terceiro empate consecutivo no Espanhol quando Munir El Haddadi mandou para as redes aos 18.

Desde o retorno do Espanhol, paralisado em março em razão da pandemia, o Sevilla venceu apenas um dos quatro jogos que disputou. Foi justamente o primeiro, sobre o Betis, no dia 11. Depois, empatou com o Levante e o Barcelona.

Mais cedo, nesta segunda, Leganés e Granada empataram sem gols na casa do primeiro. O Leganés é o 19º e penúltimo colocado da tabela, com 25 pontos. O Granada é o nono, com 43.

