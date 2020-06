Artistas também se apresentam em casa

Por Estadão - Estadão 9

De celular a gigantescos aparelhos de TV, diversos formatos podem receber a transmissão de peças ao vivo pela internet. Veja aqui algumas opções em cartaz:

Teatro Vivo

Estreou uma programação de cinco monólogos inéditos, transmitidos ao vivo da casa dos artistas, aos sábados, às 20h. No dia 27, Elias Andreato dirige e interpreta Pessoa, do poeta Fernando Pessoa. No dia 4 de julho, será a vez da peça Louca de Amor, Quase Surtada, com texto e interpretação de Lena Roque. Em 11 de julho, Cássio Scapin apresenta e dirige o clássico de Anton Chekhov Os Malefícios do Fumo. Luciana Carnieli encerra a programação, dia 18 de julho, com a peça de sua autoria e direção, Meu Abajur de Injeção, homenagem à grande atriz Cacilda Becker. Os ingressos são gratuitos e limitados. Interessados podem se inscrever via plataforma @vivo.cultura, no Instagram.

Itaú Cultural

Mantém o Palco Virtual, espaço fixo em sua grade online de programação, que exibe espetáculos teatrais em vídeo. Um dos destaques é Fim de Jogo, de Samuel Backett, que o ator e autor Renato Borghi gravou em sua casa e que será exibido em episódios no site do Itaú Cultural, entrando no ar de 3 a 7 de julho. A programação começa dia 26/6, com Viúvas – Performance Sobre a Ausência, da Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz, e continua com A Borracheira, do rondoniense O Imaginário (dia 27), e Frida Kahlo – Viva La Vida (dia 28), do Teatro do Ornitorrinco.

Marat Descartes

O ator encena, de sua casa, Peça, de sua autoria e com direção de Janaina Leite, em que discute o contexto sociopolítico do Brasil durante o isolamento social. De 5ª a domingo, às 21h, até 31 de julho. Basta acessar gratuitamente youtube/corporastreado.

Ivo Müller

Ator encena dois espetáculos na internet: Rilke, baseado no poeta checo Rainer Maria Rilke (segundas-feiras, às 21h, no Instagram @ivoomuller), e Caja Chinas, experiência virtual que flerta com cinema e teatro (quintas-feiras, às 22h, na plataforma Zoom).

Sesc

Já faz um mês que mantém a série Teatro #EmCasaComSesc. Exibe toda segunda, quarta, sexta e domingo, às 21h30, um monólogo ao vivo, direto da casa dos artistas. As transmissões acontecem no canal @SescAoVivo no Instagram e na página do SescSP no YouTube. Vale conferir também o importante acervo teatral do Sesc, que traz, entre outras raridades, peças dirigidas por Antunes Filho.

Teatro Musical

O projeto Vamos Invadir a Sua Casa propõe um bate-papo virtual com artistas, que relembram como foi participar de determinados espetáculos. Trata-se de uma união do Teatro Riachuelo e do Teatro Prudential, ambos do Rio, a fim de arrecadar fundos para uma instituição do Rio de Janeiro. Os encontros são realizados às terças e quintas-feiras, sempre às 20h, na página do Instagram dos dois teatros. Na programação, Vamp, com Ney Latorraca e Cláudia Ohana (dia 23), Bossa Nova, com Cláudio Lins e Ariane Souza (25) e 2 Feras Perigosas, com Dhu Moraes e Sandra Pêra (30).

Ubiratan Brasil

Estadao Conteudo

