Com mais 601 mortes, país tem 50.659 vítimas da Covid

Por Estadão

Com o registro de 601 mortes nas 24 horas anteriores, o Brasil fechou este domingo, 21, com 50.659 vítimas da covid-19, conforme o levantamento do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde. O número ficou abaixo da média da semana passada – em torno de 1,2 mil mortes por dia -, mas isso costuma aconteceu nos fins de semana e não representa um recuo na epidemia no País.

O levantamento apontou ainda o registro de 16.851 casos, chegando a 1.086.990 no total. O Brasil superou a marca de 1 milhão de infectados na sexta-feira e de 50 mil mortos anteontem. O único outro país do mundo a ter superado essa marca foi os Estados Unidos. É como se uma população do tamanho de Campos do Jordão tivesse desaparecido em apenas três meses.

Manifestações

Neste domingo, 21, profissionais de saúde realizaram atos em homenagem a pacientes e médicos que morreram de covid-19 em várias capitais do País, entre elas São Paulo e Salvador. As manifestações foram coordenados pela Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia e pela Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares.

Em São Paulo, o protesto ocorreu na Praça Roosevelt, na região central. Com máscaras de proteção, profissionais da saúde fizeram um ato silencioso, segurando cruzes que simbolizavam as vidas perdidas. Em manifesto, os organizadores afirmam que os atos servem para alertar que “a maior parte das mortes por covid-19 em nosso País seriam evitáveis, caso o governo federal não tivesse uma posição genocida frente à pandemia”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Giovana Girardi

Estadao Conteudo

