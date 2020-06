À espera de resultados de exames, Santos faz descontaminação do CT Rei Pelé

Por Estadão - Estadão 8

O Santos realizou neste domingo a descontaminação do CT Rei Pelé, uma das medidas necessárias para que o local receba os jogadores para avaliações físicas e fisiológicas, agendadas para a próxima terça e quarta-feira, com o intuito de retomar a rotina de treinamentos no local.

A volta das atividades presenciais só estará liberada para os clubes participantes da Série A1 do Campeonato Paulista em 1º de julho, de acordo com determinação do governador de São Paulo, João Doria. Mas assim como outros clubes, o Santos vai realizar essas avaliações com o intuito de acelerar a retomada dos trabalhos.

Na última sexta-feira, o Santos fez testes de coronavírus em 24 jogadores e 45 funcionários. Por pertencer ao grupo de risco, o técnico Jesualdo Ferreira foi testado em sua residência, procedimento que se repetirá com oito atletas do elenco principal que não puderam fazer os exames por questão de logística. E a expectativa no clube é de que os resultados dos testes sejam conhecidos nesta segunda-feira.

Entre os principais clubes do futebol paulista, o Corinthians revelou que registrou 55 casos de coronavírus, sendo 21 jogadores, com 13 já recuperados, e 34 funcionários, com 29 livres da doença. Já o Palmeiras teve quatro resultados positivos no elenco, sendo que um atleta ainda está doente, além de outros seis casos com profissionais da equipe, com três curados.

Quando o Paulistão foi paralisado, o Santos liderava o Grupo A, com 15 pontos, próximo da classificação às quartas de final. Ainda sem datas previstas, o time terá pela frente Santo André e Novorizontino nas duas rodadas finais da primeira fase.

