Registradas 601 mortes por covid-19 desde as 20h de sábado; total é de 50.659

Por Estadão - Estadão 11

Advertisement

Advertisement

O Brasil registrou 16.851 mil novos casos do novo coronavírus desde as 20h deste sábado, 20. A soma de casos chega agora a 1.086.990. O total de mortos está em 50.659, com 601 novos óbitos registrados desde as 20h deste sábado, segundo dados do levantamento realizado pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL junto às secretarias estaduais de Saúde.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.