Bolsonaro embarca para o Rio de Janeiro e deve ir a funeral de paraquedista

O presidente Jair Bolsonaro embarcou na manhã deste domingo na Base Aérea de Brasília com destino ao Rio de Janeiro. De acordo com a assessoria do Palácio do Planalto, o presidente seguiu para uma agenda pessoal na capital fluminense, ligada à Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército.

Embora o Planalto não confirme, o presidente deve comparecer ao funeral do soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves, que faleceu ontem em um treinamento no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, após o paraquedas não abrir corretamente. Bolsonaro foi membro da Brigada de Infantaria Paraquedista em sua carreira no Exército.

Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

