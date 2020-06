PF pega duas toneladas de cocaína em meio à soja no Porto de Ilhéus

Por Estadão - Estadão 6

A Polícia Federal (pf) apreendeu, neste sábado, 20, no Porto de Ilhéus, na Bahia, 2,1 toneladas de cocaína durante a inspeção de uma carga de soja que aguardava para ser embarcada com destino ao porto de Roterdã, na Holanda. Como a droga estava armazenada aguardando o transporte, nenhuma pessoa foi presa. Nesta sexta-feira, 19, uma pequena parte da droga já havia sido localizada por funcionários do porto, escondida em meio aos grãos. Então, a PF foi acionada.

Segundo a Polícia Federal, foi necessária a abertura de mais de 700 “big bags” para a localização de toda a droga. O trabalho durou quase 24 horas. Trata-se da segunda maior apreensão da droga já realizada pela Polícia Federal da Bahia. As apreensões de cocaína no Estado somam mais de 9,5 toneladas, batendo recorde, segundo a corporação.

A Polícia Federal informou que dará seguimento às investigações para identificação dos responsáveis pela carga ilícita. A ação no Porto de Ilhéus contou com a participação e o apoio da Guarda Portuária, da Companhia das Docas do Estado da Bahia, da Receita Federal e da Polícia Militar.

