Estado de São Paulo registra mais de 4 mil casos de covid-19 em 24 horas

O Estado de São Paulo alcançou neste sábado (20) 215.793 casos do novo coronavírus. Foram 4.135 registros nas últimas 24 horas. O número de óbitos chegou a 12.494, 262 mortes a mais do que na sexta-feira, dia 19.

De acordo com o governo, entre os 645 municípios do Estado, houve pelo menos uma pessoa infectada em 601 cidades, sendo que 332 têm um ou mais óbitos. Entre as vítimas fatais estão 7.222 homens e 5.272 mulheres. As taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 70,5% na Grande São Paulo e 66,5% no Estado.

Projeções feitas pelo próprio governo mostram que o Estado pode ter até 18 mil mortes e até 290 mil casos confirmados da doença até o final de junho.

O número de casos na sexta-feira bateu o recorde de 19.030 casos confirmados em 24 horas. De acordo com a gestão Doria, isso ocorreu porque houve um acúmulo de registros após ocorrer um problema durante dois dias da semana na atualização dos dados via e-SUS. De acordo com a Secretaria de Saúde, o sistema já foi normalizado.

