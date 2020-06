Flamengo anuncia banco como seu novo patrocinador master

Por Estadão - Estadão 25

A diretoria do Flamengo anunciou nesta sexta-feira seu novo patrocinador master. Trata-se do Banco de Brasília (BRB). O acerto, ainda sujeito à aprovação do Conselho Deliberativo, deve alcançar o período de três anos, envolvendo o pagamento de até R$ 32 milhões por ano ao clube carioca.

O anúncio foi feito pelo próprio presidente do Fla, Rodolfo Landim, em vídeo publicado nas redes sociais. De acordo com o dirigente, o banco terá exclusividade na exploração de ações envolvendo seus torcedores.

“O Flamengo vai entrar com uma série de propriedades: o engajamento de sua torcida, sua participação na mídia social. Inclusive, o espaço master da sua camisa. Vamos desenvolver com eles uma série de produtos, nos quais a gente vai ter participações, produtos financeiros, como seguros, cartões de crédito, uma série de coisas”, disse Landim, sem entrar em detalhes.

“É importante que a torcida saiba que, uma vez isso feito, o Flamengo também terá uma parte do benefício de todos esses produtos que vão ser desenvolvidos”, declarou o presidente, antes de entregar o contrato com o banco em mãos ao presidente do Conselho Deliberativo, Antonio Alcides Pinheiro da Silva Freire.

Se o processo de aprovação for rápido, o clube carioca já deve começar a estampar a marca do banco em seu uniforme, no dia 1º de julho, na eventual fase final da Taça Guanabara, o segundo turno do Campeonato Carioca.

O BRB, que tem o governo do Distrito Federal como seu principal acionista, começou a se aproximar do esporte com mais intensidade neste ano. Antes de chegar a um acordo com o Flamengo, o banco chegou a assinar um protocolo de intenções para patrocinar a Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

O acerto não saiu e o BRB acabou fechando parceria com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT), em fevereiro deste ano.

