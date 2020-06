Carpini abre portas do Guarani para atacante do Corinthians: 'Por que não?'

Por Estadão - Estadão 8

Davó é uma das pautas do Guarani durante a paralisação do Campeonato Paulista em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O atacante, atualmente vinculado ao Corinthians, está no radar do time de Campinas para disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e pode desembarcar no Brinco de Ouro da Princesa nos próximos meses mediante empréstimo.

Após sucesso com a camisa alviverde na temporada anterior, quando explodiu na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o garoto foi elogiado por Thiago Carpini em entrevista coletiva.

“Surgiu, sim, a possibilidade do Davó. A gente não andou com a conversa ainda porque não sabemos como vai ficar. É um jogador que nos ajudou bastante no ano passado. É um menino de muito potencial. Eu não vejo por que não trazer o Davó. É um jogador que pode, sim, agregar”, pontuou o comandante.

“Se tiver a possibilidade de voltar, talvez entre com um custo-benefício em que o Corinthians arcaria também com os valores. Eu acho que o Davó poderia ter feito essa negociação com o Corinthians e passado mais um tempo aqui no Guarani. Seria importante para o processo de maturação e não queimar uma etapa muito rápida”, acrescentou.

Promovido ao profissional em 2019, o atacante estreou em maio, sob comando de Vinícius Eutrópio, e totalizou três gols em 30 jogos na última Série B. Ele cresceu de rendimento sob comando de Carpini e foi uma das peças mais importantes na luta contra a zona de rebaixamento.

