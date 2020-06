Brasil é segundo país a passar da marca de 1 milhão de casos de covid-19

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

O Brasil tornou-se nesta sexta-feira, 19, o segundo país do mundo a superar a marca de 1 milhão de casos da covid-19. Antes, os Estados Unidos já tinham chegado a este número, no dia 28 de abril. Atualmente, são 2,1 milhões de casos nos Estados Unidos e 1.009.699 no Brasil, segundo levantamento do consórcio de veículos de imprensa brasileiros.

O primeiro milhão de infectados pelo coronavírus no Brasil acontece 35 dias depois que Nelson Teich deixou o cargo de ministro da Saúde, hoje ocupado interinamente por Eduardo Pazuello. O Brasil é o segundo país com mais casos da covid-19 e também o segundo com mais vítimas fatais da doença, com 48.427 vidas perdidas.

Brasil e Estados Unidos estão longe de terem seus números alcançados por outros países. Na compilação de dados feita pela universidade americana Johns Hopkins, a Rússia, em terceiro lugar no número casos, conta até o momento 568 mil casos, seguida da Índia, com 380 mil. Globalmente, a Johns Hopkins conta 8,5 milhões de casos e 456 mil mortes em decorrência da covid-19.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Gregory Prudenciano

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.