Bolsas da Europa fecham em alta, com foco em relações EUA-China, dados e covid-19

As bolsas europeias fecharam com ganhos, nesta sexta-feira, 19. Os índices foram apoiados pela notícia de avanços na relação comercial entre Estados Unidos e China, com investidores atentos também a indicadores locais e aos impactos da pandemia do novo coronavírus sobre a atividade.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com ganho de 0,56%, em 365,46 pontos, com ganho semanal de 3,22%.

A notícia de que a China planeja ampliar suas compras de produtos agrícolas dos EUA apoiou o apetite por risco, após turbulências recentes nas relações entre as duas potências. Além disso, na agenda local um indicador contribuiu: no Reino Unido, as vendas no varejo cresceram 12% em maio ante abril, ante previsão de alta de 6,5% dos analistas.

Também esteve em foco, porém, o risco de nova onda de infecções pela covid-19 no continente. No Reino Unido, o governo local decidiu reduzir o alerta para a doença do nível 4 para o nível 3, ou de “a transmissão é alta ou está aumentando exponencialmente” para “a epidemia está em circulação geral”. No total, há cinco níveis nesse alerta.

Houve ainda atenção para a perspectiva de mais estímulos à economia. Há uma proposta de 750 bilhões de euros em estímulos fiscais, mas com possíveis divergências dentro do bloco sobre o assunto. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou líderes da União Europeia que os mercados podem piorar, caso não ocorra acordo no tema, segundo relatos.

O Morgan Stanley afirma em relatório esperar que os dados indiquem uma “retomada inicial forte” na zona do euro, mas também aponta que há um debate sobre como garantir essa recuperação completa.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 fechou em alta de 1,10%, em 6.292,60 pontos, com avanço semanal de 4,61%.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,40%, para 12.330,76 pontos, com alta na semana de 3,19%.

Na Bolsa de Paris, o CAC 40 registrou ganho de 0,42%, para 4.979,45 pontos, mas terminou na mínima do dia. Na semana, a praça parisiense subiu 2,90%.

Em Milão, o índice FTSE MIB subiu 0,68%, para 19.618,93 pontos, com ganho semanal de 3,87%.

Em Madri, o índice IBEX 35 fechou em alta de 0,32%, em 7.414,20 pontos, com alta na semana de 1,67%.

Na Bolsa de Lisboa, o índice PSI-20 avançou 0,75%, para 4.461,27 pontos, ganhando 2,32% na semana.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

