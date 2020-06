Conhecer a asma é o primeiro passo para enfrentar o problema

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

Com um importante papel de conscientização, o Dia Mundial de Controle da Asma acontece em 21 de junho. Identificar o problema precocemente torna o tratamento mais fácil. No mundo, mais de 300 milhões de pessoas convivem com a doença, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia.

Continua depois da publicidade

A asma deixa as vias aéreas inflamadas e atinge diretamente o trato respiratório. Especialistas acreditam que ó surgimento da doença tem relação com a genética, o clima e, também, a fatores como poeira e fungos.

Sintomas

Advertisement

Entre os sintomas estão: falta de ar, chiado no peito e tosse. Geralmente, as complicações ocorrem principalmente pela manhã ou à noite. Para identificar o problema, é fundamental contar com a ajuda de um médico especializado.

Apesar da doença não tem cura, o diagnóstico é necessário para identificar o melhor tratamento, amenizando as crises, eliminando determinados sintomas com o tempo e, assim, garantindo a qualidade de vida.

Os tratamentos incluem o autocuidado, além das conhecidas “bombinhas”, que são medicações que ajudam durante as crises.

Júnior Batista

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.