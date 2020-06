Em evento, Bolsonaro diz que Brasil é o país que mais preserva o meio ambiente

Por Estadão - Estadão 5

O presidente Jair Bolsonaro disse, durante evento de lançamento do Plano Safra 2020/21, que o Brasil é o que mais preserva o meio ambiente. “O Brasil é o País que mais preserva o meio ambiente de todos”, disse. “Nós somos um exemplo na questão ambiental”, disse ele ao lado dos seus ministros. Bolsonaro afirmou que o Brasil usa apenas 8% do seu território para a produção de alimentos, enquanto outras nações usam mais.

Mesmo com uma operação do Exército em vigor na Amazônia desde o início de maio e com uma decisão da Justiça para que os órgãos ambientais combatam o desmatamento, os crimes ambientais continuam em disparada na região. Os alertas feitos pelo sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), indicam a perda de 828,97 km? no mês de maio, alta de 12,24% em relação a maio do ano passado, quando os alertas apontaram desmate de 738,56 km?.

“Nosso vice-presidente General Mourão teve uma ideia excelente que foi a criação do Conselho da Amazônia. Para evitar que aquilo que é discutido lá fora de forma cruel, muitas vezes, e de forma não verdadeira seja”, disse. “No passado tinham interesse na Amazônia, hoje outros países têm interesse em todo nosso País e devemos sim nos preocupar cada vez mais com isso”, afirmou.

Bolsonaro também fez elogios ao setor, um dos apoiadores de primeira hora de sua campanha ao Palácio do Planalto, e disse que o homem do campo é um exemplo de trabalhador. “Trabalha de segunda a domingo, 24 horas por dia. Não reclama de absolutamente nada”, disse. O presidente afirmou saber como é essa vida e que já precisou plantar muito arroz.

O presidente fez ainda uma homenagem ao ex-presidente Médici, pela criação da Embrapa, e elogiou a atuação de seus ministros, principalmente, em missões outros países.”Hoje, colhemos o que foi plantado lá fora. Assim é a agricultura, você só pode colher o que você planta”, disse. “O que nos plantamos hoje na política colhemos amanhã, prezado Ronaldo Caiado, você que é um governador de um grande Estado (Goiás) e seu Estado ganhou mais um degrau no tocante à produção de grãos no Brasil. Parabéns a você que é uma grande referência para nós nessa e outras áreas”, disse se dirigindo ao governador goiano, que acompanhava o evento.

Camila Turtelli e Clarice Couto

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

