Recuperado do coronavírus, Jean volta a treinar no Cruzeiro após duas semanas

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

O volante Jean retomou a rotina de treinos no Cruzeiro. Após ficar afastado das atividades por 15 dias, depois de testar positivo para a covid-19, o meio-campista se recuperou da doença e voltou a trabalhar na Toca da Raposa II na manhã desta terça-feira.

“Tomamos todos os cuidados que os médicos do clube nos passaram, seguimos todas as orientações, todos os protocolos e, graças a Deus, deu tudo certo. Fico muito feliz, é uma alegria imensa poder ter essa liberdade, poder trabalhar, poder voltar a fazer aquilo que mais gosto”, disse o meio-campista.

Jean estava assintomático para o coronavírus e cumpriu as medidas de isolamento social na sua residência. E como os exames apontaram que o meio-campista estava imune, foi liberado pelo departamento médico do Cruzeiro para os trabalhos sob o comando do técnico Enderson Moreira.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

“Estou me sentindo bem (fisicamente), fiz um trabalho à parte, sem poder forçar nada, principalmente muscular, e aos poucos vou treinando normalmente com o grupo. Mas a princípio treinando à parte, para pegar essa parte física. É uma readaptação, para que a gente possa estar o mais rápido possível com o grupo”, completou.

Além de Jean, o Cruzeiro teve outros dois casos de coronavírus em seu elenco, com o atacante Vinicius Popó e o zagueiro Léo. “O Cruzeiro seguiu todos os protocolos epidemiológicos estabelecidos pelas organizações de saúde e pela CBF e, com o resultado de exame positivo, Jean foi afastado por 15 dias. O atleta foi liberado nesta terça feira para retornar às atividades, após repetir exames sorológicos semanais para atestar a imunidade e manter-se assintomático durante todo o período”, declarou o superintendente do departamento médico do Cruzeiro, Daniel Baumfeld.

O Cruzeiro iniciou na segunda-feira a quarta semana de treinos durante a pandemia do coronavírus, sendo que Enderson passou a realizar trabalhos no mesmo horários para todos os jogadores. Não há, porém, uma data definida para a retomada do Campeonato Mineiro.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.