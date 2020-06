Atlético-MG oficializa contratação de Léo Sena e assina até junho de 2025

Por Estadão - Estadão 5

O volante Léo Sena é, agora, oficialmente jogador do Atlético-MG. Nesta quarta-feira, o clube mineiro confirmou a contratação do meio-campista, que estava defendendo o Goiás, e assinou um contrato de cinco anos com a equipe, válido até junho de 2025.

O Atlético-MG será apenas o segundo clube da carreira de Léo Sena. O meio-campista, de 24 anos, foi, afinal, formado nas divisões de base do Goiás, passando a figurar no elenco profissional em 2016. Desde então, disputou 185 partidas pelo clube, que agora o negociou.

“Estou muito feliz por vestir essa camisa e espero suprir toda as expectativas. Estamos criando um elenco muito forte, temos um treinador muito qualificado e esperamos conseguir todos os objetivos do clube este ano”, destacou Léo Sena, ao site oficial do Atlético-MG.

O clube optou por não revelar os detalhes financeiros da transação, mas as informações são de que serão desembolsados R$ 4,4 milhões pela contratação. “Pode confirmar: Léo Sena é do Galo! Mais um que vestirá o Manto Da Massa, que tem mais de 66 mil camisas vendidas. Obrigado à torcida mais fanática do Brasil! Aqui é Galo”, publicou Sérgio Sette Câmara, presidente do Atlético-MG, em seu perfil no Twitter.

Léo Sena já realizou exames médicos e testes físicos, passando a estar à disposição do técnico Jorge Sampaoli. E sua apresentação oficial está agendada para a manhã desta quarta-feira.

Antes do meio-campista, o Atlético-MG havia oficializado a contratação do atacante Marrony junto ao Vasco. Os próximos nomes a serem anunciados devem ser os do volante Alan Franco e do zagueiro Bueno, pois seus clubes, Independiente del Valle e Kashima Antlers, respectivamente, já confirmaram a liberação dos atletas. O atacante Keno é outro nome na mira da equipe dirigida por Sampaoli.

