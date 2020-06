PetroRio assina com Chevron novo cronograma de amortizações

Por Estadão - Estadão 6

A Petro Rio e a Chevron assinaram novo cronograma de amortizações do negócio de aquisição de 51,74% da concessão no Campo de Frade e do navio plataforma (FPSO) operando no campo. O contrato original, assinado em 2019, tem principal remanescente de US$ 142 milhões com um perfil de amortizações de US$ 77 milhões em setembro de 2020 e US$ 64 milhões em março de 2021, a uma taxa de 5,82% ao ano.

Agora passa a vigorar como US$ 15 milhões em novembro de 2020, US$ 30 milhões em maio de 2021 e US$ 97 milhões em novembro de 2021, com juros de 7% ao ano.

“A negociação dos referidos instrumentos, que aconteceu no contexto da pandemia de COVID19, possibilitará uma melhora substancial na liquidez de curto e médio prazo e, consequentemente, um maior equilíbrio na gestão de caixa da Companhia”, diz a PetroRio.

