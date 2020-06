Tema do saneamento é 'urgente' no Brasil, diz presidente do BNDES

Por Estadão - Estadão 5

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, afirmou nesta terça-feira, 16, que o tema do saneamento é “urgente” no Brasil e que merece a atenção de deputados e senadores. “Teremos no pós-pandemia uma demanda muito grande de investimentos estruturais”, afirmou Montezano. “E não podemos perder esta oportunidade”, acrescentou, em referência à área de saneamento.

Montezano participou nesta terça de audiência pública da Comissão Mista do Congresso destinada a acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas relacionadas ao novo coronavírus.

Fabrício de Castro

Estadao Conteudo

