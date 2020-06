Diretor do US Open garante que Grand Slam em Nova York começará no fim de agosto

Por Estadão - Estadão 6

A edição de 2020 do US Open vai mesmo acontecer em Nova York, a cidade mais afetada em todo o mundo pelo novo coronavírus em termos de número de casos e vítimas mortais, a partir do próximo dia 31 de agosto, a data prevista para o início das chaves de simples. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas Chris Widmaier, diretor de comunicações da USTA (Associação de Tênis dos Estados Unidos, na sigla em inglês), revelou essa informação.

“Estamos seguindo cada etapa do processo (de retorno), na grande esperança de podermos anunciar que o US Open em 2020 será disputado em sua data programada regularmente”, disse o dirigente em entrevista à ESPN norte-americana. “Esperamos fazer um anúncio em um futuro muito próximo”, complementou.

A USTA estaria prestes a anunciar o plano, uma vez que obteve um sinal verde das autoridades de saúde locais e estaduais de Nova York. A ATP e a WTA – entidades que comandam o tênis masculino e feminino, respectivamente – adotarão o plano da federação norte-americana, que virá junto com uma remodelação do calendário de agosto.

Devido à pandemia da covid-19, protocolos rígidos de saúde serão adotados para o US Open, com esquemas de testes e restrições aos movimentos e atividades dos jogadores enquanto estiverem em Nova York. Os torcedores serão proibidos no evento, que teria a sua final no dia 13 de setembro.

No entanto, mais da metade dos jogadores de alto nível já se mostrou contra a realização do US Open e alguns deles afirmaram que não estarão em Nova York. O sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, é um dos principais críticos das normas criadas pela USTA. O suíço Roger Federer não vai mais jogar na temporada de 2020 após passar por mais uma artroscopia no joelho e o espanhol Rafael Nadal afirmou recentemente que não se sente seguro para viajar aos Estados Unidos.

É possível que os tenistas que optem por ficar na Europa tenham torneios da ATP e da WTA no saibro durante o mês de agosto. Os Masters 1000 de Madri, na Espanha, e de Roma, na Itália, deverão ser jogados entre o US Open e Roland Garros, que poderá ter seu início em 27 de setembro.

