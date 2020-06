Com gol e protesto antirracista de Marcelo, Real Madrid vence Eibar no Espanhol

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Em seu primeiro compromisso no retorno do Campeonato Espanhol, o Real Madrid não foi brilhante, mas mostrou eficiência para vencer o Eibar por 3 a 1 neste domingo, no Estádio Alfredo Di Stéfano, pela 28ª rodada. O brasileiro Marcelo foi um dos destaques, por balançar as redes e por protestar contra o racismo.

O triunfo reduz a desvantagem do Real Madrid em relação ao líder Barcelona para dois pontos – 61 a 59. Como tem vantagem no confronto direto, o time madrilenho precisa apenas igualar a pontuação do arquirrival para assumir a liderança. O Eibar é o 16º colocado, com 27 pontos, e briga para se distanciar da zona de rebaixamento.

No acanhado Alfredo Di Stéfano, local que abriga os jogos do time B e nova casa do Real Madrid enquanto não terminam as obras do Santiago Bernabéu, o que acontecer apenas depois do fim da temporada, a equipe madrilenha teve uma atuação protocolar. Não precisou forçar muito para se impor e foi capaz de construir o placar com naturalidade, de modo que precisou de 37 minutos para fazer seus três gols.

Advertisement

Advertisement

Continua depois da publicidade

Todos os gols da equipe de Zidane, que aproveitou bem a alteração na regra que permite cinco substituições e conseguiu rodar um pouco o elenco, saíram no primeiro tempo. Tony Kroos abriu o placar em bela finalização por cobertura; Sergio Ramos aproveitou passe de Benzema para ampliar e Marcelo fez o terceiro em bonito chute cruzado de canhota.

Em vez de comemorar, Marcelo optou por protestar ajoelhado no gramado e com o punho direito cerrado e levantado, ecoando as manifestações contra o racismo, que ganharam força após o ex-segurança George Floyd, homem negro de 46 anos, ser morto asfixiado por um policial em Minneapolis, nos Estados Unidos.

No segundo tempo, o Eibar descontou com Bigas e, com a diminuição de ritmo dos donos da casa, até chegou a exercer uma pressão, obrigando Courtois a trabalhar. No entanto, a reação não passou disso.

Todos os brasileiros do elenco tiveram chance de atuar. Rodrygo foi titular e saiu para a entrada de Bale. Casemiro e Marcelo jogaram toda a partida, e Militão e Vinicius Junior entraram na etapa final, nas vagas de Sergio Ramos e Hazard.

Estadao Conteudo

Copyright © 2020 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Ajude o bom jornalismo a nunca parar! Participe da campanha de assinaturas solidárias do AQUINOTICIAS.COM. Saiba mais.