Suíça procura 'esquecido' que deixou sacola de ouro em trem

Esquecer objetos no transporte público não é nenhuma novidade. Provavelmente você já perdeu um celular, carteira ou fone de ouvido no ônibus ou no metrô, por exemplo – ou pelo menos conhece alguém que passou por isso. Na Suíça, no entanto, o ‘esquecimento’ ganhou outra proporção: algum esquecido deixou uma sacola com três quilos de ouro em um vagão de trem.

De acordo com o noticiado pela rede britânica BBC, o caso aconteceu em outubro do ano passado, mas as autoridades suíças resolveram divulgar a história à imprensa apenas agora, que não tiveram êxito em rastrear o dono da sacola.

O que se sabe até o momento é que o proprietário do verdadeiro tesouro – com valor estimado em 152 mil libras (o equivalente a 189 mil dólares ou 955 mil reais na cotação atual) – entrou no vagão que fazia a linha entre St. Gallen e Lucerna.

Segundo as autoridades suíças, o dono tem cinco anos para apresentar sua queixa no gabinete da promotoria de Lucerna. O comunicado, porém, não deixa claro como será confirmada a alegação de propriedade.

