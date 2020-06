Petrobras diz que não contratará petroleiros que passaram pela Venezuela

Por Estadão - Estadão 12

A Petrobras anunciou que não está contratando petroleiros que estiveram na Venezuela nos últimos 12 meses. A medida dialoga com sanções impostas ao país do presidente Nicolás Maduro pelo Departamento do Tesouro Americano, que busca minguar as receitas venezuelanas – muito dependentes do petróleo.

Os norte-americanos já determinaram sanções contra petroleiros e empresas que tenham feito contratos com os venezuelanos.

“Desde o ano passado estamos adotando procedimentos para evitar a contratação de navios que não estejam alinhados com a regulamentação do Departamento do Tesouro Americano – OFAC”, informou, em nota, a Petrobras.

De modo a destacar esse alinhamento, a empresa comunicou aos fornecedores que não aceitaria ofertas feitas por navios que tenham estado no país vizinho sem “a devida licença” do OFAC no último ano.

